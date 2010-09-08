Обязана ли СТО возместить ущерб клиенту, машина которого упала с подъемника?

К своей машине минчанка Наталья Орлова относится бережно и периодически проводит ее диагностику на СТО. Во время одной из таких диагностик ее автомобиль упал с подъемника.

Наталья Орлова:

Машину подняли на подъёмнике, и она сверху упала с двух метров.

То ли из-за халатности мастеров станции техобслуживания, то ли из-за неисправности оборудования, но в результате падения с подъемника автомобиль серьезно был поврежден.

Наталья Орлова:

Выплатить деньги руководство мне отказалось, сославшись на то, что делать ремонт они будут сами.

И ремонт затянулся… В течение года машину подкрашивали, подкручивали и подвинчивали, но прежний вид она так и не приобрела.

Наталья Орлова:

Я пыталась продать автомобиль самостоятельно, мне это не удалось, т.к. покупатели говорят, что автомобиль битый, т.к. у него отличается окрас автомобиля, помята крыша и видны дефекты, которые не устранило СТО.

Наталья устала от бесконечного ремонта и хочет получить стоимость своей машины, именно столько, сколько она стоила до инцидента в мастерской. И женщина имеет на это право.

Ирина Коноплицкая, юрист:

В случае возникновения данной ситуации, падения машины с подъемника, по Закону о защите прав потребителей в соответствие со статьей 36 обязано СТО предоставить в трехдневный срок аналогичный товар. В случае невозможности предоставления в трехдневный срок аналогичного товара СТО обязано возместить двукратную стоимость утраченной потребителем вещи.

Мы решили помочь Наталье отстоять свои права и вместе с ней отправились на станцию техобслуживания. Правда, встретили нас не очень дружелюбно.

Директора СТО, на котором диагностировали машину Натальи, мы так и не нашли, но связались с ним по телефону. Только о никаком возврате денег за испорченную машину он и слушать не хотел.

Целый год станция техобслуживания кормит Наталью обещаниями о восстановлении ее машины. Получается плохо. Может быть пора словесные баталии прекратить и подключить тяжелую артиллерию? В Виде суда? Последний может быть не только скорым, но и страшным для виновной стороны.

Ирина Коноплицкая:

В соответствии со статьей 36 Закона «О защите прав потребителей» можно обращаться в суд о взыскании двукратной стоимости автомобиля.

Но пока суд да дело, прежде всего Наталье необходимо написать письменную претензию в адрес руководителя СТО. Если реакция директора будет прежней, то далее составляется исковое заявление в суд.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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