Будет ли наказан начальник, который оскорбляет и материт подчиненных?

Минчанин Олег Жуков, по профессии — водитель автопогрузчика, отработал на одном из столичных предприятий более двух лет. Со своими коллегами всегда находил общий язык, зарплата и условия труда мужчину вполне устраивали. Было лишь одно НО: отношения с непосредственным начальником у Олега никак не складывалась.

Олег Жуков:

Я написал заявление на увольнение, а причина этого — некорректное отношение руководства: постоянный мат, который следовал из его уст, как будто у него в обиходе нет других слов, кроме мата. Это, конечно, и унизительно, и оскорбительно, и в дальнейшем под его руководством работать было невозможно.

Олег решил, что лучше уволиться, чем, сжав зубы, терпеть хамство и нападки со стороны начальника. Тем не менее, задался вопросом: можно ли бороться с хамством руководителя?

Олег Жуков:

В связи с тем, что мы не очень хорошо знаем свои права, особенно на рабочих местах, я обратился в программу «Добро пожаловаться» СТВ, чтобы мне разъяснили и посоветовали, как в дальнейшем быть.

Как говорится: нервный — тот, кто кричит на своего начальника. Позволять себе срываться в ответ на оскорбления — не лучший способ сохранить чувство собственного достоинства.

Андрей Сосонко, сотрудник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Человеку надо обратиться в дежурную часть РУВД по месту жительства с заявлением. Образец заявления предоставят, будет разъяснено как и что заполнять. После подачи заявления будет опрошен сам гражданин, который обратился с заявлением, и человек, с которым произошел конфликт. Затем сотрудники милиции проведут дополнительную проверку. В последующем будет возбуждено либо уголовное производство, либо административное производство.

Конечно, желательно найти свидетелей, которые бы подтвердили, что случаи унижений и оскорблений действительно были. У Олега есть такие свидетели — это его бывшие коллеги.

Свидетели:

Случаи оскорбления руководителем являлись неоднократными. Это касается всех звеньев — как простых рабочих, так и инженерно-технического состава. Оскорбления были в жесткой форме — наверное, как способ руководства, чтобы удерживать людей в страхе, оскорблять их и давить на них.

Я работал в организации пять лет. Два года вместе со мной проработал этот товарищ — Олег. Да, его оскорбляли. Да и мне за пять лет доставалось.

Из-за боязни потерять рабочие места свидетели попросили не называть их имена. А если они по-прежнему работают на предприятии, значит, согласны со сложившейся ситуацией. Неудивительно, что руководитель позволяет себе кричать, материться, прилюдно оскорблять подчиненных — все с этим мирятся. Только Олег решился принять меры. Правда, подачу заявления в милицию лучше не откладывать.

Олег Проценко, адвокат юридической консультации Советского района:

По административному законодательству сроки привлечения к административной ответственност — не важно, за оскорбление либо другое правонарушение — предусмотрены в течение двух месяцев с момента совершения правонарушения.

Если в ходе проверки, проведенной органами милиции, факты оскорбления подтвердятся, то за грубое отношение к подчиненным начальнику предприятия придется заплатить штраф в размере от 4 до 20 базовых величин. Сейчас Олег собирается обратиться в отделение милиции. Он надеется, что коллеги последуют его примеру. В таком случае, желание у начальника прилюдно оскорблять своих сотрудников пропадет точно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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