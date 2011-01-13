Что делать, если застройщик продал 13-ти жильцам 10 мест в гараже?

Застройщик одной из минской новостроек ухитрился 10 машиномест гаража продать 13 автовладельцам. В итоге все 13 хозяев должны созваниваться между собой, что поставить свои машины по очереди.

Елена Богдан, председатель правления дома №26 по ул. Каховской:

До тех пор, пока мы не начали пользоваться этими стояночными местами, мы были очень довольны. Но как только все жильцы и владельцы этих стоянок въехали в дом и начали пользоваться своими местами, мы поняли, что ситуация критическая, потому что мы не можем разъехаться друг с другом.

Игорь Вартанян:

Когда в 17 или 18 часов все прибудут на место, въехать невозможно!

Все 13 хозяев нижнего уровня должны созваниваться и ставить машины на стоянке по очереди. Одни не могут въехать в гараж, другие — выехать. А некоторые места вообще не соответствуют техническому паспорту стоянки. Застройщик сэкономил метры и стройматериалы, но не подумал о безопасности и спокойствии людей.

Елена Богдан:

Были организованы технические помещения для размещения теплоузла и станции пожаротушения, которые находятся в доме. Но застройщик не построил для этого отдельного помещения, а разместил все это в гараже. В итоге площадь гаража уменьшилась.

Дольщики обратились к организации, устроившей беспредел на их деньги. Выход был очевидным: создать дополнительные места для трех машин.

Елена Богдан:

Можно было бы разработать проект и сделать пристройку, однако застройщик от этого отказался.

Игорь Вартанян:

Мы обратились в суд, а сейчас обращаемся к вам. Если вы нам и не поможете, то хотя бы расскажете нашей общественности, что у нас такое может быть — когда есть 10 мест, но реально должно быть 13.

Юрий Воропай, юрист:

Учитывая, что количество проданных машиномест превышает количество допустимых и максимально возможных, использовать данную стоянку всеми членами кооператива невозможно.

Товарищество собственников вообще может не принимать на баланс данную стоянку. А по вопросам возврата вложенных денежных сумм, автовладельцам можно обращаться в суд, милицию, прокуратуру, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Юрий Воропай:

Данное нарушение и несоответствие гражданско-правовым нормам в действиях застройщика влечет необходимость судебной защиты. Можно рассматривать вопрос реализации большего количества мест, чем фактически имеющихся, что может повлечь за собой уголовно наказуемые деяния. Рассмотрение вопроса поручено правоохранительным органам.

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