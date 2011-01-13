Что делать, если ИП уже 4 месяца не привозит зеркало из заказанного гарнитура?

Семья Гаврук заказала мебель для спальни. Через две недели после заказа гарнитур был привезен. Однако оказалось, что в комплекте нет зеркала. И вот уже 4 месяца индивидуальный предприниматель не прилагает никаких усилий, чтобы доставить заказчикам недостающую деталь.

В июле 2010 года супруги Гаврук отпраздновали долгожданное новоселье. Получив ключи от квартиры, счастливые новоселы принялись за благоустройство своего очага. Начали с ремонта спальной комнаты.

Юлия Гаврук:

Увидели объявление внизу возле подъезда частного предпринимателя, который изготавливает спальни, шкафы-купе, кухни.

Супруги заказали индивидуальному предпринимателю мебель для спальни. Через две недели шкаф, кровать, тумбочки были доставлены. В гарнитуре не хватало лишь одного элемента.

Юлия Гаврук:

Мы спросили: «Где же зеркало?» Он говорит: «Ах, да, я забыл». Я его все время возил-возил и разбил, буду переделывать. Требуется неделя, чтобы переделать.

Прошла неделя, месяц, а зеркало супруги так и не получили.

Юлия Гаврук:

Потом одно время он говорил, что оставил зеркало у соседа. А сейчас мы звоним, он на звонки не отвечает и до сих пор зеркала нет. Говорит: «Много заказов, но как-нибудь доделаю».

И это «как-нибудь» продолжается уже 4 месяца. А почему, собственно, Юля, которая полностью оплатила заказ в размере 4,5 млн руб, должна ждать? Есть договор, где четко изложены сроки изготовления мебели, в которые исполнитель обязан вложится. Не можешь в положенный срок выполнить взятые на себя обязательства и доставить заказчику весь комплект мебели — плати штрафные санкции!

Юрий Перевозков, юрист ОО «Правозащита»:

Потребитель имеет право заявить требование о выплате исполнителем неустойки в размере 1% от цены выполнения работы и оказания услуги. В данном случае это 1% от 4,5 млн с момента нарушения сроков, предусмотренных договором, то есть с 6 августа по день исполнения взятых им на себя обязательств.

Выходит, что Юля имеет право требовать от индивидуального предпринимателя неустойку в размере 45 тысяч рублей ежедневно. А если учесть, что пеня начала расти с 6 августа, то на сегодня общая сумма составляет более 5 млн рублей. Чтобы получить эти деньги, Юле необходимо направить заявление заказным письмом с уведомлением о вручении на юридический адрес индивидуального предпринимателя. А в заявлении потребовать доставить зеркало в течение семидневного срока и выплатить неустойку. Если данные требования исполнитель проигнорирует, конфликт придется решать в судебном порядке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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