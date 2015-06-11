Новости Беларуси. Белорусских хакеров-похитителей денег предлагается судить с 14 лет. Ранее эта возрастная планка была выше.

Депутаты 11 июня в первом чтении приняли законопроект о внесении дополнений и изменений в Уголовный Кодекс.

Количество жертв кибератак с каждым годом растет и в нашей стране. Так, осенью 2014 года хакеры вымогали деньги у белорусов, рассылая электронные письма с требованием оплатить штраф за посещение порносайтов. Пострадавшие немедля переводили деньги, ведь серьезности фальшивым письмам добавляла ссылка на МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.