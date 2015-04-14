Ратифицировано соглашение между Правительствами Беларуси и Туркменистана о сотрудничестве в области предупреждения ЧС

Новости Беларуси. Кроме того, в верхней палате Парламента ратифицировали соглашение между Правительствами нашей страны и Туркменистана о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Договор был подписан в октябре во время официального визита в белорусскую столицу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям:

Реализация соглашения позволит урегулировать основные вопросы белорусско-туркменского сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по следующим направлениям: мониторинг опасных техногенных и экологических процессов, а также их явлений, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их последствий, обмен опытом и экспертами, обучение специалистов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.