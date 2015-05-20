В Беларуси планируют ввести альтернативную службу в армии для тех, кто не может проходить срочную по религиозным убеждениям

Новости Беларуси. Совет Республики одобрил законопроект об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Ранее документ сразу в двух чтениях приняли депутаты палаты представителей Национального собрания. Нынешняя амнистия – четырнадцатая по счёту. Под неё попадёт более 8,5 тысяч человек.

Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества», законопроект «Об альтернативной службе». Кроме того, рассмотрено было немало проектов законов о ратификации международных соглашений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вниманию сенаторов — два десятка законопроектов, причём из самых различных сфер – от основных направлений внешней политики до развития культуры и спорта.

В списке приоритетных — принятый в начале апреля Декрет №3 «О предупреждении социального иждивенчества». Его уже называют одним из самых обсуждаемых. С него и начинают девятую сессию верхней палаты.

Николай Казаровец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

И здравоохранение, и бесплатное обучение, и детские садики, и так далее требуют, естественно, бюджетных денег. В этой связи Декрет четко определяет, что каждый трудоспособный гражданин должен работать и платить налоги.

А это уже обсуждение ещё одного не менее значимого законопроекта. Под амнистию в этом году попадёт около 8,5 тысяч человек.

Его жизнь «по ту сторону колючей проволоки» началась пять лет назад. Как бы ни было банально, сюда его привели наркотики. В итоге — восьмилетний приговор. Сегодня Андрей скрывает своё лицо от видеокамер. А на вопрос о возможности амнистии отвечает: это, несомненно, шанс и на исправление, и даже на новую жизнь. Вот только его преступление под закон «Об амнистии», увы, не попадает.

Андрей, осуждённый:

Конечно, это шанс. Шанс есть всегда. Только вопрос в том, что кто-то его использует, а кто-то нет.

Нынешняя амнистия четырнадцатая по счёту. Приурочена к 70-летию Победы. Законопроект «Об амнистии» на сегодняшнем заседании сенаторы одобрили. 50 «за» – решение единогласное.

Сразу же после рассмотрения сенаторами документ направят на подпись президенту. Всё время законопроект был под личным контролем главы государства.

Ещё во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко подчеркнул: применение амнистии к осужденным за экономические преступления возможно. Кстати, именно такой пункт в законопроект добавили. И ещё одной категории осуждённых в год 70-летия Победы дали второй шанс. Конечно, не без своих «но».

Лилия Мороз, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Расширяется перечень лиц, которые будут амнистированы. Добавляется, например, по экономическим преступлениям. Раньше была незаконная предпринимательская деятельность, неуплата налогов, сейчас еще добавляется лжепредпринимательство. Но амнистируются они только в том случае, если отбудут треть наказания, будут характеризоваться положительно по месту отбытия наказания и возместят полностью ущерб или доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности.

Затронули в верхней палате парламента сегодня и «военный аспект». Законопроект «Об альтернативной службе». Действовать он начнёт с июля будущего года.

Николай Казаровец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

После принятия этого закона молодой гражданин может исполнять альтернативную службу. Он может заниматься деятельностью в отрасли здравоохранения, сельского хозяйства, лесного хозяйства, социальной службы и так далее, которые регламентируют данный закон. Если молодой человек не имеет высшего образования, то он будет проходить альтернативную службу в течение 36 месяцев. Если он имеет высшее образование – в течение 24 месяцев.

Кстати, в его основе социальная составляющая, — отмечает министр труда и соцзащиты Марианна Щёткина. Альтернативную службу призывники будут проходить, к примеру, в организациях здравоохранения, социальной сферы, ЖКХ или сельского хозяйства. При этом заменят срочную военную службу на альтернативную далеко не всем.

Марианна Щёткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Право на замену военной службы на альтернативную не предоставляется автоматически. Оно основывается на объективной невозможности осуществления гражданином военной службы в силу наличия у него убеждений, которые не позволяют ему выполнять воинский долг с оружием в руках.

Кроме того, на заседании верхней палаты парламента ратифицировали далеко не один международный договор. Между нашей страной и правительствами Сербии, Армении, Болгарии, Объединённых Арабских Эмиратов сенаторы высказались «за» сотрудничество в правовой и таможенной сферах, образовании.