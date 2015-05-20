Новости Беларуси. Совет Республики одобрил законопроект об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Ранее документ сразу в двух чтениях приняли депутаты Палаты представителей Национального собрания.

Нынешняя амнистия – 14 для независимой Беларуси.

После рассмотрения в Совете Республики законопроект направят на подпись Президенту, после чего документ вступит в законную силу. Затем начнется амнистирование, которое затронет более 8,5 тысяч человек. Законопроект четко устанавливает круг лиц, на кого будет распространяться амнистия и кто под эту категорию не попадет.

Лилия Мороз, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Расширяется перечень лиц, которые будут амнистированы. Добавляется, например, по экономическим преступлениям. Раньше была незаконная предпринимательская деятельность, неуплата налогов, сейчас еще добавляется лжепредпринимательство. Но амнистируются они только в том случае, если отбудут треть наказания, будут характеризоваться положительно по месту отбытия наказания и возместят полностью ущерб или доход, полученный от незаконной предпринимательской деятельности.

Всего 20 мая на сессии Совета Республики было рассмотрено два десятка законопроектов.

Сенаторы одобрили Декрет Президента «О предупреждении социального иждивенчества», законопроект «Об альтернативной службе».

Кроме того, были рассмотрены проекты законов о ратификации соглашений между правительствами нашей страны и других государств. Таких как Россия, Сербия, Армения, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.