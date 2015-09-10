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Белорусские парламентарии рассчитывают принять законопроект «О государственно-частном партнерстве» на осенней сессии

10 сентября 2015 10:27
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Новости Беларуси. Закон выгодный и государству и бизнесу. Белорусские парламентарии рассчитывают принять законопроект «О государственно-частном партнерстве» уже на осенней сессии. Он полностью будет регулировать баланс интересов, рисков при привлечении средств в инфраструктурные проекты.

Частный инвестор, который вкладывает деньги в объект, сможет их вернуть из бюджета в течении 15-20 лет после завершения строительства. За это время инвестору государством будут значительно сокращены издержки на содержание объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Валюшицкий, председатель постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Нам очень хотелось бы, чтобы бизнес поверил той законодательной базе, которую на сегодняшний день мы постараемся организовать. И чтобы бизнес, безусловно, на всех бизнес-проектах государственного и честного партнерства тоже зарабатывал.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Государственная политика # Виктор Валюшицкий

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