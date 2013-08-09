Минчанку не пустили в метро, объясняя это тем, что она пьяна. Женщина утверждает, что выпила всего 100 гр вина

Новости Минска. К этому сюжету как нельзя лучше подходит следующий анекдот.

В метро к смотрителю подходит мужчина и спрашивает:

- Скажите, а правда, что там под землей лежат рельсы?

- Правда, - отвечает смотритель.

-А правда, что по этим рельсам поезда ездят?

-Правда.

- А правда, что там есть такая лестница, которая движется сама?

- И это правда. Вы что, мужчина, никогда в метро не были?

- Не был. Не пускают...

Известно, что самое длинное метро в мире – нью-йоркское метро. Самое короткое находится в израильском городе Хайф. Метро Санкт-Петербурга считается самым глубоким. А минский метрополитен теперь можно назвать самым строгим. Строгим, но вовсе не справедливым, как утверждает минчанка Татьяна Петровская.

Татьяна Петровская:

При попытке бросить жетон меня остановил охранник и сказал, что меня не пропустит. На вопрос «Почему?» ответил: «А вы не знаете, почему?». Естественно, для меня это было шоком, пронеслась вся моя жизнь, я не могла понять, что произошло. Он говорит: «Вы сейчас пьяны и Вас уже пьяную сегодня выводили».

Эти слова повергли женщину в ужас. Ведь услугами метро она пользуется в основном для того, чтобы добираться до работы и обратно. А работает Татьяна с маленькими детьми, и такое заявление работника метрополитена – сильный удар по репутации. Правда, в тот вечер после трудового дня наша героиня встречалась с другом в ресторане, где они заказывали сухое вино – совсем немного, для поддержания беседы.

Татьяна Петровская:

От 100 гр. вина ни один человек пьяным не может быть. И не надо говорить, что кто-то меня там пьяной видел. Ладно, если бы я упала, споткнулась, или шаткая походка, или жетон не мог попасть. При попытке бросить нормально жетон, он мне преградил путь.

Охранник вместе с дежурной по станции и сотрудником милиции подвели женщину к стенду, на котором висели правила пользования минским метрополитеном. С тем, что вход в метро лицам в нетрезвом состоянии воспрещён, Татьяна согласилась. Но признавать себя таковой была категорически против.

Татьяна Петровская:

Ещё курьёзный случай такой произошёл: на фоне этого рассталась с другом и потеряла поездку в Болгарию. Курьёзный случай, но мне-то от этого не легче.

Как говорится, настоящий друг познаётся в беде. Так что за проверку «на вшивость» такого излишне впечатлительного приятеля Татьяна может сказать сотрудникам метро спасибо. И только за это. В остальном её позиция остаётся неизменной.

Татьяна Петровская:

Хочу получить извинения от работников метрополитена, от охранников и дежурной. И милиционера дежурного. И взыскания пускай накладывают на них. Потому что это несправедливо вообще. Я человек непьющий, никогда нигде не валялась, и вдруг из всех я самая пьяная, и меня нельзя было пустить.

Вскоре после происшествия Татьяна снова отправилась в метро. На этот раз для того, чтобы увидеть записи с камер видеонаблюдения. Получив отказ, искать правду решила с помощью телевидения. От руководства метрополитена ответ поступил незамедлительно.

Игорь Дадалко, заместитель начальника службы движения КУП «Минский метрополитен»:

Если её что-то не устраивает, то пусть к нам обращается. Мы ей покажем, как она себя вела, и что делала. Там тем более было 3 человека, и милиционер в том числе их выводил.

Прилюдно комментировать ситуацию Игорь Дадалко отказался, но выйти на личный разговор с Татьяной готов.

Игорь Дадалко, заместитель начальника службы движения КУП «Минский метрополитен»:

Метрополитен является транспортным предприятием с повышенной опасностью. В связи с этим, это накладывает определённые ограничения на пассажиров. Это, в первую очередь, касается пассажиров, находящихся в нетрезвом состоянии. По правилам метрополитена, такие пассажиры не допускаются в метрополитен. В первую очередь, связано с обеспечением безопасности как самих людей, которые находятся в нетрезвом состоянии, так и тех, которые находятся рядом. Чтобы не создалась аварийная ситуация, не нарушилось движение поездов и т.д.

Не пропустят в метро и пассажиров с мороженым, а также с багажом, в обуви и одежде, которые могут испачкать людей и постройки метрополитена. Но как быть в случае, если человек, например, плохо себя чувствует? Его ведь тоже могут принять за пьяного?

Игорь Дадалко, заместитель начальника службы движения КУП «Минский метрополитен»:

Если плохо чувствует, мы помощь оказываем тогда. Но такие явные признаки, как шаткая походка и запах алкоголя — это явно видно, можно оценить. Если у нас есть какие-то сомнения, мы привлекаем сотрудников милиции ещё для этого. Можем даже освидетельствование провести, если пассажир настаивает, что он находится в трезвом состоянии.

Но если до экспертизы дело не доходит, на основании чего сотрудники метрополитена делают вывод, что человек действительно пьян? Неужели глаз работников метро настолько опытен, что может даже определять количество промилле?

Игорь Дадалко, заместитель начальника службы движения КУП «Минский метрополитен»:

Как правило, наши работники не ошибаются. Потому что если бы были такие случаи, пассажир обращался бы в вышестоящие инстанции. На сегодняшний день никто с претензиями, что его не пустили в метро в трезвом состоянии, не обращался.

Так что Татьяну Петровскую можно назвать первопроходцем в этом нелёгком деле. Однако высказать претензию - ещё не значит получить на неё удовлетворяющий ответ.

Илья Панков, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

К сожалению, в настоящее время вряд ли представится возможным подтвердить то, что девушка в момент, когда её не пропускали, являлась трезвой, потому что прошло время, это уже будет невозможно.

Увы, в данной ситуации Татьяне, скорее всего, придётся смириться с произошедшим. Но чтобы ничего подобного не повторилось, необходимо запомнить простой алгоритм действий.

Илья Панков, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Во-первых, необходимо установить фамилии должностных лиц метрополитена, которые непосредственно человека не пускают. Во-вторых, принять меры к фиксации инцидента, т.е. самого этого случая, что человека не пускают.

Для этого достаточно оставить запись в книге замечаний и предложений, где указать, какого числа, в какое время и по какой причине вас отказались пропускать на станцию метрополитена.

Илья Панков, адвокат юридической консультации Советского района г. Минска:

Далее необходимо немедленно обратиться в учреждение здравоохранения для диагностики алкогольного опьянения, это платная медицинская услуга, её медицинские учреждения оказывают. И следующий шаг — это подача искового заявления в суд о защите прав потребителей.

В случае, если бы все эти моменты были предусмотрены Татьяной, и экспертиза показала бы, что женщина в момент инцидента действительно была трезвой, можно было бы рассчитывать не только на извинения, но и на денежную компенсацию. Да только после драки, как известно, кулаками не машут. А вообще, еще немного - и особо подозрительных пассажиров в метро будут досматривать проктологи с собаками, сообщили в программе «Добро пожаловаться» на СТВ.