Телеканал СТВ разрешил проблему инвалида I группы Евгения Чередниченко. А теперь мужчина стал жертвой мошенника

Новости Минска. 15 мая в нашей программе мы рассказывали историю инвалида I-ой группы Евгения Чередниченко. Мужчина 9 лет был заложником в собственной квартире - пребывание на свежем воздухе было для него сродни фантастике.

Затворническая жизнь инвалида началась в 2004 году, после проведения капитального ремонта, во время которого изменили высоту верхней ступени в подъезде…

Евгений Чередниченко, инвалид I-ой группы:

Поднялась на 5 см, как раз вот это и служит мне препятствием спускаться по лестнице. Я совсем не могу выходить, абсолютно, я, когда пытаюсь спуститься, падаю, потому что уходит нога сильно вниз, у меня получается дисбаланс равновесия, и я выйти не могу.

Бесконечные обращения к сотрудникам ЖЭС успехом не увенчались. В службе отвечали, что не собираются портить интерьер подъезда из-за одного человека. Соседи инвалида также не вдохновлялись идеей монтажа лестницы…

Маргарита Нога, жительница дома по улице Гикало, 10:

Нам не нужно увеличение ступенек. Нас все вполне устраивает. И дети, когда маленькие были, на колясках… Не нужно, зачем? Оно вполне то, что нам нужно.

Евгений Сергеевич потерял надежду что-либо изменить, поэтому и обратился на «горячую линию» нашего телеканала. Как оказалось, не зря. Вопрос инвалида разрешился не без нашей помощи.

После выхода сюжета в эфир мы, в соответствии с Указом президента №630 «О реагировании должностных лиц на критические выступления в государственных средствах массовой информации», отправили официальные уведомления в администрацию и ЖРЭО Советского района Минска. Результат не заставил себя ждать…

Через две недели из вышеназванных организаций пришли ответы, в которых говорилось, что ступеньку в доме Евгения Сергеевича уменьшили. С чем мы его и поздравляем! Съемочная группа «Добро пожаловаться!» вновь приехала к нашему герою и лично убедилась в том, что лестничные ступени стали теперь пригодными для инвалида.

Евгений Чередниченко:

Хочу выразить большую благодарность программе «Добро пожаловаться!» за то, что они мне помогли решить проблему в отношении ступеньки. Теперь я могу выходить на улицу.

Один болезненный вопрос минчанина решился, но не так давно возник и второй. Решив преобразить свою квартиру, Евгений Чередниченко заказал межкомнатную дверь…

Евгений Чередниченко:

Нам привезли ее 4 июля, а 7 июля пришел установщик.

Мастера Евгению Сергеевичу посоветовал менеджер салона, в котором дверь приобреталась. Некий установщик Юрий провозился с дверью несколько часов, а после исчез…. насовсем. Оставив после себя недоделки и дыру в стене.

Татьяна Чередниченко, мать Евгения Чередниченко:

Вот — отбил, разбил, оставил, угол там тоже отбил, а с этой стороны внутри пасты надавил, наличники не положил и ушел, и так и оставил, не закончил, на этом конец. Ничего не можем добиться.

Евгений Чередниченко:

Его халатное отношение и привело к тому, что у нас создались такие проблемы. Мы имеем претензии к установке дверей. Дверь недоустановлена. Мы звонили... он даже не поднимает трубку.

Евгений Чередниченко положился на лживое честное слово мастера. Договор с установщиком не заключил, о расписке даже не заикался. Сведений о месте его нахождения или регистрации не выяснил. На руках инвалида только имя установщика и его номер телефона. А еще - собственная наивность.

Евгений Чередниченко:

Сейчас вы этого мастера не сыщите, потому что это мастер по договоренности!

Более того, установщик двери попросил у Евгения Сергеевича 550 тысяч за работу. Но инвалид вместо того, чтобы потребовать завершения установки двери, деньги отдал. Менеджер же салона от своих слов теперь открещивается: утверждает, что никому мастера Юрия не советовал.

Виктория Осипова, адвокат юридической консультации Октябрьского района г. Минска:

В данном случае договор был устный, он был не в письменном виде, он даже не знает, кто являлся в данном случае установщиком этих дверей. Независимо от того, что нет в письменном виде договора, законом О защите прав потребителей предоставлено право потребителю доказывать данное обстоятельство иными путями, в том числе, путем представления свидетельских показаний.

Горе-установщику все равно на то, что написано в статьях Закона. К тому же, чтобы предъявить мастеру какие-либо претензии необходимо, чтобы он занимался услугами по установке дверей официально и имел соответствующие бумаги, подтверждающие это.

Виктория Осипова:

В первую очередь, необходимо установить лицо, которое производило эти работы, принять меры к установлению этого лица.

Пока же Евгений Чередниченко ищет организацию, которая занимается установкой дверей. За работу вновь придется заплатить. Только на этот раз инвалид уже будет бдительным, и без договора связываться с какой-либо фирмой не станет. Как правило, чем больше устных обещаний вам дают, тем основательнее стоит задуматься о письменных.

Вот уж, действительно, чтобы продать что-то ненужное, надо обмануть кого-то наивного… Ну, обманул неизвестный мастер наивного инвалида, и что, богаче стал? Если не здесь, то там он обязательно за это заплатит, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.