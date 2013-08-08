22-летний пять раз судимый житель Минской области сдавал в аренду чужие квартиры в Солигорске и Слуцке

Новости Беларуси. Житель Минской области наживался на доверчивых гражданах, сдавая чужие квартиры в аренду по предоплате. Сначала он снимал чью-нибудь квартиру на пару дней и за это время успевал сдать её на значительно более долгий срок другим жильцам, взяв немалую плату авансом. После этого он исчезал, а обманутые люди оставались и без квартиры, и без денег, сообщает «Народная газета».

Мошенник Максим Коршак на полученные обманным путём деньги хорошо погулял с друзьями и уже собирался приобрести себе иномарку, как тут подоспели работники милиции. Теперь молодой человек сядет в тюрьму на три года. До этого он уже пять раз был судим за грабёж, мошенничества и другие преступления.

Напомним, в апреле этого года минчанин сдавал квартиру своей гражданской жены втайне от неё. Он брал деньги по предоплате, а потом бесследно исчезал. От действий мошенника пострадали более десяти человек. Один из них обратился в милицию, и преступник был задержан. (смотрите видео)