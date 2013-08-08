Прямой эфир

22-летний пять раз судимый житель Минской области сдавал в аренду чужие квартиры в Солигорске и Слуцке

08 августа 2013 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Житель Минской области наживался на доверчивых гражданах, сдавая чужие квартиры в аренду по предоплате. Сначала он снимал чью-нибудь квартиру на пару дней и за это время успевал сдать её на значительно более долгий срок другим жильцам, взяв немалую плату авансом. После этого он исчезал, а обманутые люди оставались и без квартиры, и без денег, сообщает «Народная газета».

Мошенник Максим Коршак на полученные обманным путём  деньги хорошо погулял с друзьями и уже собирался приобрести себе иномарку, как тут подоспели работники милиции. Теперь молодой человек сядет в тюрьму на три года. До этого он уже пять раз был судим за грабёж, мошенничества и другие преступления.

Напомним, в апреле этого года минчанин сдавал квартиру своей гражданской жены втайне от неё. Он брал деньги по предоплате, а потом бесследно исчезал. От действий мошенника пострадали более десяти человек. Один из них обратился в милицию, и преступник был задержан. (смотрите видео)

# Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
Хакеры «похоронили» экс-президента СССР Михаила Горбачева
08 августа 2013 12:09

Хакеры «похоронили» экс-президента СССР Михаила Горбачева

Суды Беларуси завели несколько дел на «борцов с педофилами»
07 августа 2013 12:26

Суды Беларуси завели несколько дел на «борцов с педофилами»

Девушка купила туфли, которые расклеились через 2 дня. Как вернуть деньги, если чек выдан не был?
05 августа 2013 09:51

Девушка купила туфли, которые расклеились через 2 дня. Как вернуть деньги, если чек выдан не был?