Обычные белорусы теперь могут охранять госграницу вместе с пограничниками

Новости Беларуси. Белорусы теперь могут участвовать в охране госграниц вместе с пограничными нарядами. Это предусмотрено Указом Президента. Добровольцы имеют право проверять документы, досматривать транспорт в пределах пограничной зоны и не только. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ узнал, сколько желающих уже сменили профессию.

Жителя приграничного посёлка Одельск Петра Эйсмонта вот так на боевом посту вместе с погранотрядом можно увидеть практически каждый день. После основной работы он не отказывается и от так называемой общественной нагрузки. Пётр Генрихович уже больше 30 лет в добровольной дружине, помогает выявлять нарушителей пограничного режима.

В основном, признаётся дружинник, приходится помогать с проверкой документов и досмотром автомобилей. Но есть в послужном списке Петра Эйсмонта и «боевые» дни – удалось остановить нелегала.

Пётр Эйсмонт, дружинник:

Я остановился, спрашиваю: ваши документы, вы находитесь в погранзоне. Я предоставил удостоверение дружинника. А он сказал, что идёт к бабушке. Я попросил предъявить документы, а он просто ушел. Раз такое дело, я давай сообщать на заставу. Вызвал заставу и на расстоянии его преследовал, пока не приехали пограничники.

Всегда на посту и командир местной добровольной дружины, а по совместительству председатель сельсовета Владимир Трутнев. Под его началом помогают охранять границу больше 30 сельчан. Для них это уже образ жизни, нежели обязанность, утверждает мужчина.

Владимир Трутнев, командир добровольной дружины:

В свободное от работы время они могут наблюдать на рыбалочке, когда собирают грибы, ягоды и вообще, когда передвигаются внутри пограничной зоны, наблюдают. Всегда значок при себе, так, на всякий случай, мало ли кого надо будет остановить, чтобы проверить документы. Пограничная зона дело серьёзное.

Правда, не только дружинники помогают стражам границы. Все местные жители считают себя защитниками рубежей.

Сергей Шумейко, представитель Гродненской пограничной группы:

Местный житель утром шёл на работу и увидел, как неизвестный с рюкзаком на плечах двигался в сторону леса. Он сразу позвонил на пограничную заставу дежурному. И через несколько минут был задержан потенциальный нарушитель границы.

С сентября жителям приграничья нести свою добровольную службу стало намного проще. Благодаря Указу главы государства они получили право самостоятельно проверять подозрительных лиц и даже, в случае необходимости, задерживать нарушителей. Сельчане уверены: теперь желающих незаконно перейти границу станет значительно меньше.