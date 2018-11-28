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В Стамбуле провели перекрёстную пересадку почек сразу 7-ми пациентам

28 ноября 2018 19:28
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Новости Турции. Это первый такой случай в истории донорства и трансплантации органов в Европе. На операционных столах одновременно оказались 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Стамбуле провели перекрёстную пересадку почек сразу 7-ми пациентам-1

Процедура, участие в которой приняли 22 врача, длилась 10 часов. В настоящее время процентное соотношение перекрестной пересадки органов составляет 5 %. Целью операций, проведенных в клинике Стамбула, было в первую очередь повысить этот показатель до 20-30 %.

# Пересадка органов # Фотофакт

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