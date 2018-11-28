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Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года

28 ноября 2018 14:21
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Новости Украины. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее постановление было подписано 28 ноября председателем Верховной Рады.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года-1

Таким образом, до старта избирательной компании остается чуть больше месяца. Гонка начнется без задержек – 31 декабря.

По данным «Комитета избирателей Украины», о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах заявили уже свыше 30 политиков.

# Международная политика # Фотофакт

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