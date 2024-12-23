Продукты под охраной. В Латвии из магазинов стало пропадать сливочное масло, поэтому теперь на нем закрепляют чип, который работает как сигнализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый поход в магазин для жителей страны теперь превращается в испытание. Задача покупателя – выбрать не только дешевый, но и качественный товар. И с тем, и с другим есть проблемы. Отмечается резкое повышение цен на продукты и услуги. В интернете пользователи с грустью шутят, что на этом фоне упаковывать в сетки с чипами скоро придется и другие товары.