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В Латвии из магазинов стало пропадать сливочное масло

23 декабря 2024 06:52
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Продукты под охраной. В Латвии из магазинов стало пропадать сливочное масло, поэтому теперь на нем закрепляют чип, который работает как сигнализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии из магазинов стало пропадать сливочное масло-2

Каждый поход в магазин для жителей страны теперь превращается в испытание. Задача покупателя – выбрать не только дешевый, но и качественный товар. И с тем, и с другим есть проблемы. Отмечается резкое повышение цен на продукты и услуги. В интернете пользователи с грустью шутят, что на этом фоне упаковывать в сетки с чипами скоро придется и другие товары.

# Продукты питания # Новости Латвии

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