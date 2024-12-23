Команда Трампа настаивает на выходе США из ВОЗ

Команда Трампа настаивает на выходе США из Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие сторонники республиканца выступали за реорганизацию ВОЗ, однако влияние тех, кто поддержал идею выхода, оказалось сильнее. Отметим, Вашингтон – главный спонсор структуры. И без финансирования Штатов она лишится значительной части средств. Это повысит риски недееспособности ВОЗ, которая просто не сможет справляться с чрезвычайными ситуациями.