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Команда Трампа настаивает на выходе США из ВОЗ

23 декабря 2024 06:51
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Команда Трампа настаивает на выходе США из Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Трампа настаивает на выходе США из ВОЗ-2

Многие сторонники республиканца выступали за реорганизацию ВОЗ, однако влияние тех, кто поддержал идею выхода, оказалось сильнее. Отметим, Вашингтон – главный спонсор структуры. И без финансирования Штатов она лишится значительной части средств. Это повысит риски недееспособности ВОЗ, которая просто не сможет справляться с чрезвычайными ситуациями.

# Дональд Трамп # Новости США

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