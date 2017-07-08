В Гамбурге завершился саммит «большой двадцатки»: страны-участницы заявили о желании создать рабочие места в Африке

Новости Германии. В немецком Гамбурге завершился саммит «большой двадцатки». В итоговом коммюнике вопросы климата и голода на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны G20 заявили и о желании создать рабочие места в Африке, чтобы остановить миграцию.

Договорились о сохранении открытых рынков и выступили против протекционизма. Обсуждали на полях G20 и кризис на востоке Украины. На совместной встрече президенты России и Франции, а также канцлер ФРГ подтвердили важность реализации соглашения о прекращении огня, действующего в рамках Минских договоренностей.

Отмечу, заключительный день саммита в Гамбурге проходил на фоне ярых протестов, которые минувшей ночью вылились в столкновения с полицией, погромы и даже ограбления магазинов.