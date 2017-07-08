В рамках саммита «большой двадцатки» президенты России и Франции обсудили тему украинского кризиса

Новости Германии. В немецком Гамбурге – второй день саммита «большой двадцатки». Около полудня завершилась встреча президентов России и Франции, а также канцлера ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В немецком Гамбурге – второй день саммита «большой двадцатки». Около полудня завершилась встреча президентов России и Франции, а также канцлера ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они обсуждали тему украинского кризиса. В частности,
лидеры отметили важность реализации соглашения о прекращении огня на востоке Украины, согласованного в рамках Минских договоренностей.
Отмечу,
заключительный день саммита в Гамбурге проходит под бурные протесты антиглобалистов и радикально настроенных граждан.
Этим утром демонстранты забросали стражей порядка петардами и коктейлями Молотова, разграбили супермаркет и небольшие магазины.
На улицах города вовсю полыхают баррикады из покрышек, горят даже автомобили. Полиция в такой ситуации вынуждена действовать решительно.