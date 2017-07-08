Прямой эфир

В рамках саммита «большой двадцатки» президенты России и Франции обсудили тему украинского кризиса

08 июля 2017 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В немецком Гамбурге – второй день саммита «большой двадцатки». Около полудня завершилась встреча президентов России и Франции, а также канцлера ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках саммита «большой двадцатки» президенты России и Франции обсудили тему украинского кризиса-1

Они  обсуждали тему украинского кризиса. В частности,

лидеры отметили важность реализации соглашения о прекращении огня на востоке Украины, согласованного в рамках Минских договоренностей.

В рамках саммита «большой двадцатки» президенты России и Франции обсудили тему украинского кризиса-4

Отмечу,

заключительный день саммита в Гамбурге проходит под бурные протесты антиглобалистов и радикально настроенных граждан.

Этим утром демонстранты забросали стражей порядка петардами и коктейлями Молотова, разграбили супермаркет и небольшие магазины.

В рамках саммита «большой двадцатки» президенты России и Франции обсудили тему украинского кризиса-7

На улицах города вовсю полыхают баррикады из покрышек, горят даже автомобили. Полиция в такой ситуации вынуждена действовать решительно.

# Фотофакт # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Первая встреча Путина и Трампа: о чем они говорили в Гамбурге?
07 июля 2017 20:17

Первая встреча Путина и Трампа: о чем они говорили в Гамбурге?

G20: что обсудят в немецком Гамбурге
07 июля 2017 14:33

G20: что обсудят в немецком Гамбурге

Наводнение в Японии: 6 погибших, 22 пропавших без вести
07 июля 2017 08:25

Наводнение в Японии: 6 погибших, 22 пропавших без вести