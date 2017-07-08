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В Белостоке на строительной площадке нашли бомбу времен Второй мировой войны весом в полтонны

08 июля 2017 17:24
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Новости Польши. В польском Белостоке обнаружили бомбу времен Второй мировой.

Нашли снаряд на строительной площадке.

Весит он полтонны и способен поражать объекты более чем километровой дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белостоке на строительной площадке нашли бомбу времен Второй мировой войны весом в полтонны -1

Из зоны потенциального риска эвакуируют около 10 тысяч человек. Завтра на время операции по обезвреживанию бомбы – с полудня до 16 часов – будет закрыт въезд в Белосток со стороны пункта пропуска «Бобровники», расположенного на нашей границе.    

В Белостоке на строительной площадке нашли бомбу времен Второй мировой войны весом в полтонны -3

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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