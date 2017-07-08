В Белостоке на строительной площадке нашли бомбу времен Второй мировой войны весом в полтонны

Весит он полтонны и способен поражать объекты более чем километровой дальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из зоны потенциального риска эвакуируют около 10 тысяч человек. Завтра на время операции по обезвреживанию бомбы – с полудня до 16 часов – будет закрыт въезд в Белосток со стороны пункта пропуска «Бобровники», расположенного на нашей границе.