Зрители чувствуют себя словно внутри огромного калейдоскопа. Необычная выставка открылась в Нью-Йорке

Новости США. В Нью-Йорке открылась необычная выставка. Пришедшие туда зрители чувствуют себя словно внутри огромного калейдоскопа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автор идеи – голландский художник. Для создания необычной инсталляции он использовал так называемые фракталы – математические уравнения, представленные в виде бесконечно повторяющихся узоров. Голландец прогнал их через компьютерную программу, и в итоге все воплотилось в искусство.