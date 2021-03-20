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Зрители чувствуют себя словно внутри огромного калейдоскопа. Необычная выставка открылась в Нью-Йорке

20 марта 2021 13:17
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Новости США. В Нью-Йорке открылась необычная выставка. Пришедшие туда зрители чувствуют себя словно внутри огромного калейдоскопа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрители чувствуют себя словно внутри огромного калейдоскопа. Необычная выставка открылась в Нью-Йорке-1

Автор идеи – голландский художник. Для создания необычной инсталляции он использовал так называемые фракталы – математические уравнения, представленные в виде бесконечно повторяющихся узоров. Голландец прогнал их через компьютерную программу, и в итоге все воплотилось в искусство.

Зрители чувствуют себя словно внутри огромного калейдоскопа. Необычная выставка открылась в Нью-Йорке-4

Зрители в восторге. В условиях пандемии искусство словно спасение.

# Выставка # Фотофакт

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