​Около столицы Исландии впервые за более чем 800 лет началось извержение вулкана

Новости Исландии. Спустя более чем 800 лет тишины на юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Огнедышащий исполин расположен всего в 35 километрах от Рейкьявика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из трещины длиной более 700 метров вырываются фонтаны лавы. Небо окрасилось в огненно-красный цвет. Стоит отметить, что за последние четыре недели на полуострове произошло более чем 40 тысяч небольших землетрясений, в связи с чем специалисты предполагали, что вулкан может проснуться.