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​Около столицы Исландии впервые за более чем 800 лет началось извержение вулкана

20 марта 2021 13:14
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Новости Исландии. Спустя более чем 800 лет тишины на юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Огнедышащий исполин расположен всего в 35 километрах от Рейкьявика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Около столицы Исландии впервые за более чем 800 лет началось извержение вулкана-1

Из трещины длиной более 700 метров вырываются фонтаны лавы. Небо окрасилось в огненно-красный цвет. Стоит отметить, что за последние четыре недели на полуострове произошло более чем 40 тысяч небольших землетрясений, в связи с чем специалисты предполагали, что вулкан может проснуться.

​Около столицы Исландии впервые за более чем 800 лет началось извержение вулкана-4

На данный момент необходимости эвакуировать население нет. Жителей лишь призывают по возможности оставаться дома, не открывать окна и двери. Объявлен красный код опасности для авиаполетов.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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