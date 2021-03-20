​Около столицы Исландии впервые за более чем 800 лет началось извержение вулкана

Новости Исландии. Спустя более чем 800 лет тишины на юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Огнедышащий исполин расположен всего в 35 километрах от Рейкьявика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Исландии. Спустя более чем 800 лет тишины на юго-западе Исландии началось извержение вулкана. Огнедышащий исполин расположен всего в 35 километрах от Рейкьявика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из трещины длиной более 700 метров вырываются фонтаны лавы. Небо окрасилось в огненно-красный цвет. Стоит отметить, что за последние четыре недели на полуострове произошло более чем 40 тысяч небольших землетрясений, в связи с чем специалисты предполагали, что вулкан может проснуться.
На данный момент необходимости эвакуировать население нет. Жителей лишь призывают по возможности оставаться дома, не открывать окна и двери. Объявлен красный код опасности для авиаполетов.