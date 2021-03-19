Прямой эфир

Половина населения живёт за чертой бедности. Аргентинцы требуют продовольственной помощи

19 марта 2021 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Аргентинцы требуют продовольственной помощи. Тысячи жителей прошлись маршем по улицам Буэнос-Айреса на фоне обострения экономического кризиса из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Половина населения живёт за чертой бедности. Аргентинцы требуют продовольственной помощи-1

Эпидемия и карантинные меры нанесли серьезный удар по многим секторам экономики. Уровень безработицы в стране превысил 10 %. По словам активистов, правительство в 2021 году намерено направить миллионы долларов на погашение внешнего долга, в то время как половина населения живет за чертой бедности. Среди требований демонстрантов – оказать большую помощь бесплатным столовым.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Химках. Погибли три человека
19 марта 2021 11:53

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Химках. Погибли три человека

В США начались протесты после массового убийства американцев азиатского происхождения
19 марта 2021 09:32

В США начались протесты после массового убийства американцев азиатского происхождения

Пожар в Мексике: уничтожено 7000 га леса, повреждено и разрушено более 80 домов
19 марта 2021 09:21

Пожар в Мексике: уничтожено 7000 га леса, повреждено и разрушено более 80 домов