Половина населения живёт за чертой бедности. Аргентинцы требуют продовольственной помощи

Новости Аргентины. Аргентинцы требуют продовольственной помощи. Тысячи жителей прошлись маршем по улицам Буэнос-Айреса на фоне обострения экономического кризиса из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидемия и карантинные меры нанесли серьезный удар по многим секторам экономики. Уровень безработицы в стране превысил 10 %. По словам активистов, правительство в 2021 году намерено направить миллионы долларов на погашение внешнего долга, в то время как половина населения живет за чертой бедности. Среди требований демонстрантов – оказать большую помощь бесплатным столовым.