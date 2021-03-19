Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Жёсткие ограничения вводят в Болгарии и Польше

Рост числа зараженных и строгие меры: мир продолжает борьбу с пандемией. В Чехии продлили локдаун до 4 апреля. В стране высокий показатель смертности от COVID-19. В больницах едва хватает свободных мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции между тем на фоне всплеска заболеваемости вводят карантин. Ситуацию осложняет распространение нового штамма COVID-19. Ограничительные меры начнут действовать с 20 марта дня и затронут 16 департаментов страны, в том числе в Париже. На протяжении четырех недель в регионах будут работать лишь продуктовые магазины. Жители смогут отдаляться от дома не более чем на 10 километров.