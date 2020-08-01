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Зоопарк в Британии купил заскучавшим пингвинам машину для мыльных пузырей

01 августа 2020 13:30
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Новости Великобритании. Британский зоопарк купил заскучавшим пингвинам машину для мыльных пузырей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоопарк в Британии купил заскучавшим пингвинам машину для мыльных пузырей-1

Поскольку зоопарк пока закрыт для посещения, животные стали тосковать без зрителей и в итоге меньше двигаться. Теперь скука пингвинам не грозит, потому что у них в вольере проходит настоящая мыльная вечеринка.

Зоопарк в Британии купил заскучавшим пингвинам машину для мыльных пузырей-4

На кадрах видно, как птицы бегают за пузырьками и пытаются их поймать. Пингвины очень любознательные, так что новое развлечение пришлось им по душе.

# Зоопарк # Фотофакт

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