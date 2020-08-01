Зоопарк в Британии купил заскучавшим пингвинам машину для мыльных пузырей

Новости Великобритании. Британский зоопарк купил заскучавшим пингвинам машину для мыльных пузырей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку зоопарк пока закрыт для посещения, животные стали тосковать без зрителей и в итоге меньше двигаться. Теперь скука пингвинам не грозит, потому что у них в вольере проходит настоящая мыльная вечеринка.