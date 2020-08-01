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В Колумбии шесть горняков погибли при взрыве на шахте

01 августа 2020 12:31
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Новости Колумбии. Взрыв произошел на шахте в Колумбии. Шесть человек погибли, еще трое оказались заблокированы под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии шесть горняков погибли при взрыве на шахте-1

Точные причины взрыва пока не известны. По одной из версий, внутри шахты скопился метан. По предварительным данным, причиной смерти горняков стала нехватка воздуха.

В Колумбии шесть горняков погибли при взрыве на шахте-4

Спасатели пытаются вытащить тех, кто не может выбраться из заблокированной шахты. Информации о состоянии этих людей пока нет.

# Взрыв # Фотофакт

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