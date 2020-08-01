В Колумбии шесть горняков погибли при взрыве на шахте

Новости Колумбии. Взрыв произошел на шахте в Колумбии. Шесть человек погибли, еще трое оказались заблокированы под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. Взрыв произошел на шахте в Колумбии. Шесть человек погибли, еще трое оказались заблокированы под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Точные причины взрыва пока не известны. По одной из версий, внутри шахты скопился метан. По предварительным данным, причиной смерти горняков стала нехватка воздуха.
Спасатели пытаются вытащить тех, кто не может выбраться из заблокированной шахты. Информации о состоянии этих людей пока нет.