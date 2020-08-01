В Колумбии шесть горняков погибли при взрыве на шахте

Новости Колумбии. Взрыв произошел на шахте в Колумбии. Шесть человек погибли, еще трое оказались заблокированы под землей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точные причины взрыва пока не известны. По одной из версий, внутри шахты скопился метан. По предварительным данным, причиной смерти горняков стала нехватка воздуха.