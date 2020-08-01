ВВП еврозоны упал на рекордные 12,1% во втором квартале

ВВП стран еврозоны испытал рекордное снижение. Экономика Евросоюза упала на 12,1 % во втором квартале 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое снижение стало самым серьезным за 25 лет. В годовом выражении внутренний валовой продукт еврозоны сократился почти на 15 %. Таким образом, европейская экономика вступила в рецессию.

ВВП основных стран сообщества – Франции и Германии – сократился на 19 и 11,7 % соответственно. Наибольший спад наблюдается в Испании – более 22 %. Причина – ограничения, введенные из-за коронавируса.