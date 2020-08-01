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В Канаде продлили запрет на въезд иностранцев до 31 августа

01 августа 2020 12:58
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Новости Канады. Власти Канады продлили действие запрета на въезд иностранных граждан до 31 августа в связи с пандемией COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде продлили запрет на въезд иностранцев до 31 августа -1

Ограничения не коснутся водителей-дальнобойщиков, осуществляющих перевозки из США в Канаду и обратно, медиков и некоторых других категорий граждан.

В Канаде продлили запрет на въезд иностранцев до 31 августа -4

Впервые этот запрет был введен 16 марта и действовал до 1 июля. Затем он был продлен до 31 июля и должен был истечь в полночь 1 августа.

# Коронавирус # Фотофакт

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