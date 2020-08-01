В Канаде продлили запрет на въезд иностранцев до 31 августа

Новости Канады. Власти Канады продлили действие запрета на въезд иностранных граждан до 31 августа в связи с пандемией COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Канады. Власти Канады продлили действие запрета на въезд иностранных граждан до 31 августа в связи с пандемией COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ограничения не коснутся водителей-дальнобойщиков, осуществляющих перевозки из США в Канаду и обратно, медиков и некоторых других категорий граждан.
Впервые этот запрет был введен 16 марта и действовал до 1 июля. Затем он был продлен до 31 июля и должен был истечь в полночь 1 августа.