Золотистые куртки с капюшоном. Новые тренды представили на модном показе в Нью-Йорке

Новости мира. Новинки фешн-индустрии представили в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показ новой коллекции одного из ведущих итальянских брендов получился очень дерзким и ярким, с использованием пестрых акцентов и запоминающихся принтов.