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Золотистые куртки с капюшоном. Новые тренды представили на модном показе в Нью-Йорке

25 октября 2018 13:19
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Новости мира. Новинки фешн-индустрии представили в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Золотистые куртки с капюшоном. Новые тренды представили на модном показе в Нью-Йорке-1

Показ новой коллекции одного из ведущих итальянских брендов получился очень дерзким и ярким, с использованием пестрых акцентов и запоминающихся принтов.

Золотистые куртки с капюшоном. Новые тренды представили на модном показе в Нью-Йорке-4

Главные цвета – металлический золотой и серебряный. Манекенщицы блистали на подиуме. Представлены были мини- платья серебряного цвета, кожаные сарафаны и золотистые куртки с капюшоном.

# Мода # Фотофакт

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