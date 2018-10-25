Золотистые куртки с капюшоном. Новые тренды представили на модном показе в Нью-Йорке

Новости мира. Новинки фешн-индустрии представили в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Новинки фешн-индустрии представили в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Показ новой коллекции одного из ведущих итальянских брендов получился очень дерзким и ярким, с использованием пестрых акцентов и запоминающихся принтов.
Главные цвета – металлический золотой и серебряный. Манекенщицы блистали на подиуме. Представлены были мини- платья серебряного цвета, кожаные сарафаны и золотистые куртки с капюшоном.