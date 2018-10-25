Взрывчатка для демократов. ФБР продолжает выявлять подозрительные посылки политикам

Очередной инцидент произошел в Лос-Анджелесе. Пакет с самодельной взрывчаткой был направлен члену конгресса от демократической партии Максин Уотерс.

Устройство выявили в сортировочном отделении, где проверяют почту, предназначенную для конгрессменов. Это уже седьмой аналогичный инцидент. Ранее посылки, содержащие самодельные взрывные устройства, были направлены многим влиятельным политикам, включая Барака Обаму, Джорджа Сороса, Хилари Клинтон и Эрика Холдера. Примечательно, что все они сторонники демократической партии США.