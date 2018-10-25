В Лондоне мужчина с отвёрткой напал на полицейских

Новости Великобритании. Вызов о подозрительном человеке с опасным предметом в руках поступил от общественности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда стражи порядка прибыли на место, вооруженный мужчина напал на них.

В результате, один из полицейских получил удар отвёрткой в голову, второй – ранен в руку. Пострадавшие были госпитализированы. Их жизни сейчас ничего не угрожает.

Нападавший мужчина задержан. Обстоятельства происшествия уточняются.