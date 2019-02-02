Громкий взрыв и облачный след: на Кубе упал метеорит

Новости Кубы. На Кубе упал метеорит. В небе над провинцией Пинар-дель-Рио был замечен огненный шар, за пролетом которого последовал облачный след, а затем громкий взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кубы. На Кубе упал метеорит. В небе над провинцией Пинар-дель-Рио был замечен огненный шар, за пролетом которого последовал облачный след, а затем громкий взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прибывшие на место сотрудники Института геофизики и астрономии изучили обломки и установили, что космическое тело действительно является метеоритом и состоит из железа, никеля и силиката магния.