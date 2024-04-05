Злоумышленник напал с ножом на губернатора Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис стал жертвой покушения в Апатитах. Об этом сообщают в его пресс-службе, пишет РИА Новости.

«На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение», – рассказали там.

Сразу же после нападения Чибис был экстренно отправлен в больницу. Хотя на мероприятии были выставлены охранники, атака все же была осуществлена, а нападавшего задержал один из сотрудников Росгвардии.

Состояние Чибиса оценивается как тяжелое, но, по мнению главврача больницы, ему повезло, что не пострадала аорта. Продлившаяся более часа операция успешно завершена.