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Злоумышленник напал с ножом на губернатора Мурманской области

05 апреля 2024 08:51
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис стал жертвой покушения в Апатитах. Об этом сообщают в его пресс-службе, пишет РИА Новости.

«На выходе из ДК подбежал к нему мужчина и нанес ножевое ранение», – рассказали там.

Сразу же после нападения Чибис был экстренно отправлен в больницу. Хотя на мероприятии были выставлены охранники, атака все же была осуществлена, а нападавшего задержал один из сотрудников Росгвардии. 

Состояние Чибиса оценивается как тяжелое, но, по мнению главврача больницы, ему повезло, что не пострадала аорта. Продлившаяся более часа операция успешно завершена.

# Международная политика # Андрей Чибис

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