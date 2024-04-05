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Медведев заявил, что надо давать премию за каждого убитого натовца

05 апреля 2024 08:08
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, давая комментарии относительно создания миссии Альянса в Украине, предлагает ввести максимальный бонус за каждого убитого члена НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Он полагает, что к натовским подразделениям в Украине следует отнестись как к карателям, подобно гитлеровским СС. По его словам, войска НАТО становятся частью сил, противостоящих российским вооруженным силам, и должны рассматриваться исключительно как враги.

Медведев утверждает, что за каждого уничтоженного бойца НАТО нужно выплачивать максимальную премию.

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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