Медведев заявил, что надо давать премию за каждого убитого натовца

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, давая комментарии относительно создания миссии Альянса в Украине, предлагает ввести максимальный бонус за каждого убитого члена НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Он полагает, что к натовским подразделениям в Украине следует отнестись как к карателям, подобно гитлеровским СС. По его словам, войска НАТО становятся частью сил, противостоящих российским вооруженным силам, и должны рассматриваться исключительно как враги.

Медведев утверждает, что за каждого уничтоженного бойца НАТО нужно выплачивать максимальную премию.