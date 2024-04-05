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NYT: Украина не будет приглашена в НАТО, невзирая на наступление войск РФ

05 апреля 2024 08:37
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По данным The New York Times, НАТО не собирается приглашать Украину вступить в Альянс на июльском саммите, невзирая на наступление войск РФ. Об этом пишет ТАСС.

По словам источников издания, НАТО не желает соглашаться на прием в организацию такого нового члена, который мог бы вовлечь блок в большую войну. Скорее всего, Киеву предложат «дорожную карту». При этом Россия усиливает свои позиции, а Украина рискует их утратить.

В 2022 году Украина обратилась с просьбой о вступлении в НАТО, и ей гарантировали прием, если будут соблюдены все необходимые условия. На сегодняшний день в состав НАТО входят 32 государства.

# Международная политика

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