СК России: есть связь между терактом в «Крокусе» и СВО

В Следственном комитете России сообщили о находке в телефоне одного из подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» – фотографиях людей в экипировке с флагом Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Это может свидетельствовать о связи теракта со спецоперацией. Атака на концертный зал была запланирована по заданию куратора.

В момент начала СВО один из участников группы отправил куратору снимки входов в Крокус Сити Холл». Эти факты удалось подтвердить обвиняемому.

Также СК проводит проверку на предмет причастности к теракту украинских спецслужб и террористических группировок.