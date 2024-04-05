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СК России: есть связь между терактом в «Крокусе» и СВО

05 апреля 2024 08:20
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В Следственном комитете России сообщили о находке в телефоне одного из подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» – фотографиях людей в экипировке с флагом Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Это может свидетельствовать о связи теракта со спецоперацией. Атака на концертный зал была запланирована по заданию куратора.

В момент начала СВО один из участников группы отправил куратору снимки входов в Крокус Сити Холл». Эти факты удалось подтвердить обвиняемому.

Также СК проводит проверку на предмет причастности к теракту украинских спецслужб и террористических группировок.

# Международная политика

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