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Жёстче обходиться с участниками массовых протестов. Как в США будут бороться с манифестантами?

17 сентября 2020 21:45
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Новости США. Приравнять манифестантов к организаторам государственных переворотов.

Такое предложение вынес глава Минюста США в ходе совещания с федеральными прокурорами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жёстче обходиться с участниками массовых протестов. Как в США будут бороться с манифестантами?-1

Уильям Барр призвал жестче обходиться с участниками массовых протестов. По его мнению, с дебоширами следует бороться по всей строгости закона.

Жёстче обходиться с участниками массовых протестов. Как в США будут бороться с манифестантами?-4

Он также перечислил нормативные акты, которые позволяют участие в протестах приравнять к попытке силового свержения действующей власти. Среди примеров – случаи вооруженного нападения на правоохранителей при исполнении.

Жёстче обходиться с участниками массовых протестов. Как в США будут бороться с манифестантами?-7

На фоне волны беспорядков в Штатах участились инциденты с применением огнестрельного оружия.

В минувшие выходные, 12-13 сентября, неизвестный открыл огонь по патрульному автомобилю. Двое стражей порядка получили ранения. За помощь в поимке преступника обещают почти 300 тысяч долларов. А возмущенный произошедшим американский президент призвал вынести смертный приговор стрелявшему, если полицейские не выживут.

# Акции протеста # Уильям Барр # Дональд Трамп # Фотофакт

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