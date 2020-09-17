Жёстче обходиться с участниками массовых протестов. Как в США будут бороться с манифестантами?

Новости США. Приравнять манифестантов к организаторам государственных переворотов. Такое предложение вынес глава Минюста США в ходе совещания с федеральными прокурорами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уильям Барр призвал жестче обходиться с участниками массовых протестов. По его мнению, с дебоширами следует бороться по всей строгости закона.

Он также перечислил нормативные акты, которые позволяют участие в протестах приравнять к попытке силового свержения действующей власти. Среди примеров – случаи вооруженного нападения на правоохранителей при исполнении.