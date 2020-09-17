Жёстче обходиться с участниками массовых протестов. Как в США будут бороться с манифестантами?

Новости США. Приравнять манифестантов к организаторам государственных переворотов.
Такое предложение вынес глава Минюста США в ходе совещания с федеральными прокурорами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Приравнять манифестантов к организаторам государственных переворотов.
Такое предложение вынес глава Минюста США в ходе совещания с федеральными прокурорами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уильям Барр призвал жестче обходиться с участниками массовых протестов. По его мнению, с дебоширами следует бороться по всей строгости закона.
Он также перечислил нормативные акты, которые позволяют участие в протестах приравнять к попытке силового свержения действующей власти. Среди примеров – случаи вооруженного нападения на правоохранителей при исполнении.
На фоне волны беспорядков в Штатах участились инциденты с применением огнестрельного оружия.
В минувшие выходные, 12-13 сентября, неизвестный открыл огонь по патрульному автомобилю. Двое стражей порядка получили ранения. За помощь в поимке преступника обещают почти 300 тысяч долларов. А возмущенный произошедшим американский президент призвал вынести смертный приговор стрелявшему, если полицейские не выживут.