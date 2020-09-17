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В Сингапуре ослабили ограничения на посещение достопримечательностей

17 сентября 2020 15:55
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Новости Сингапура. Ограничения на посещение достопримечательностей ослабили власти Сингапура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сингапуре ослабили ограничения на посещение достопримечательностей-1

Уже с 18 сентября туристические объекты смогут принимать до 50 % от максимально допустимого числа гостей. Кроме того, в закрытых помещениях разрешили возобновить развлекательные шоу. Правда, пока число их участников будет снижено до половины.

В Сингапуре ослабили ограничения на посещение достопримечательностей-4

Снятие ограничений стало возможным в связи с тем, что площадки не допускали скопления людей и обеспечивали высокие стандарты чистоты. Все достопримечательности также ввели систему онлайн-бронирования билетов.

# Коронавирус # Фотофакт

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