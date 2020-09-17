В Сингапуре ослабили ограничения на посещение достопримечательностей

Новости Сингапура. Ограничения на посещение достопримечательностей ослабили власти Сингапура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сингапура. Ограничения на посещение достопримечательностей ослабили власти Сингапура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже с 18 сентября туристические объекты смогут принимать до 50 % от максимально допустимого числа гостей. Кроме того, в закрытых помещениях разрешили возобновить развлекательные шоу. Правда, пока число их участников будет снижено до половины.
Снятие ограничений стало возможным в связи с тем, что площадки не допускали скопления людей и обеспечивали высокие стандарты чистоты. Все достопримечательности также ввели систему онлайн-бронирования билетов.