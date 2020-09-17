В Сингапуре ослабили ограничения на посещение достопримечательностей

Новости Сингапура. Ограничения на посещение достопримечательностей ослабили власти Сингапура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже с 18 сентября туристические объекты смогут принимать до 50 % от максимально допустимого числа гостей. Кроме того, в закрытых помещениях разрешили возобновить развлекательные шоу. Правда, пока число их участников будет снижено до половины.