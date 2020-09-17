Более 60% украинцев разочарованы ситуацией в стране. Результаты опроса

Новости Украины. Более 60 % жителей Украины испытывают разочарование, когда говорят об обстановке в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Более 60 % жителей Украины испытывают разочарование, когда говорят об обстановке в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». При этом, согласно проведенному исследованию, 68 % граждан считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении, а более 40 % украинцев ожидают дальнейшего ухудшения ситуации.
Опрос проводился во всех областях страны в форме телефонного интервью, за исключением неподконтрольных Киеву территорий. Участие в нем приняли 5 000 респондентов.