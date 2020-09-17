Прямой эфир

Более 60% украинцев разочарованы ситуацией в стране. Результаты опроса

17 сентября 2020 15:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Более 60 % жителей Украины испытывают разочарование, когда говорят об обстановке в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60% украинцев разочарованы ситуацией в стране. Результаты опроса-1

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг». При этом, согласно проведенному исследованию, 68 % граждан считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении, а более 40 % украинцев ожидают дальнейшего ухудшения ситуации.

Более 60% украинцев разочарованы ситуацией в стране. Результаты опроса-4

Опрос проводился во всех областях страны в форме телефонного интервью, за исключением неподконтрольных Киеву территорий. Участие в нем приняли 5 000 респондентов.

# Социологический опрос # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В ЕС спрос на автомобили с начала года упал на 32%
17 сентября 2020 15:23

В ЕС спрос на автомобили с начала года упал на 32%

В Германии 29 полицейских подозревают в симпатии к нацизму
17 сентября 2020 15:17

В Германии 29 полицейских подозревают в симпатии к нацизму

Протесты в Эквадоре переросли в беспорядки. Толпу разгоняли водомётами
17 сентября 2020 13:26

Протесты в Эквадоре переросли в беспорядки. Толпу разгоняли водомётами