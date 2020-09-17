В США протестантов могут приравнять к организаторам госпереворотов

Новости США. Минюст США намерен приравнять манифестантов к организаторам госпереворотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Минюст США намерен приравнять манифестантов к организаторам госпереворотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава министерства провел совещание с федеральными прокурорами, на котором призвал жестче обходиться с участниками протестов, которые сопровождаются насилием.
Уильям Барр предупредил подчиненных о возможности усиления акций по всей стране по мере приближения выборов 3 ноября. По его мнению, с дебоширами следует бороться по всей строгости закона. Он также привел примеры, которые позволяют участие в протестах приравнять к попытке силового свержения действующей власти.