В США протестантов могут приравнять к организаторам госпереворотов

Глава министерства провел совещание с федеральными прокурорами, на котором призвал жестче обходиться с участниками протестов, которые сопровождаются насилием.

Уильям Барр предупредил подчиненных о возможности усиления акций по всей стране по мере приближения выборов 3 ноября. По его мнению, с дебоширами следует бороться по всей строгости закона. Он также привел примеры, которые позволяют участие в протестах приравнять к попытке силового свержения действующей власти.