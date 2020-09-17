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В США протестантов могут приравнять к организаторам госпереворотов

17 сентября 2020 16:10
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Новости США. Минюст США намерен приравнять манифестантов к организаторам госпереворотов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США протестантов могут приравнять к организаторам госпереворотов-1

Глава министерства провел совещание с федеральными прокурорами, на котором призвал жестче обходиться с участниками протестов, которые сопровождаются насилием.

В США протестантов могут приравнять к организаторам госпереворотов-4

Уильям Барр предупредил подчиненных о возможности усиления акций по всей стране по мере приближения выборов 3 ноября. По его мнению, с дебоширами следует бороться по всей строгости закона. Он также привел примеры, которые позволяют участие в протестах приравнять к попытке силового свержения действующей власти.

# Акции протеста # Уильям Барр # Фотофакт

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