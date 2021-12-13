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Стрельба в Техасе. Неизвестный убил человека, 14 получили ранения

13 декабря 2021 14:06
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Новости США. Один человек убит, 14 получили ранения при стрельбе в американском штате Техас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.  

Стрельба в Техасе. Неизвестный убил человека, 14 получили ранения-1

Неизвестный подъехал на машине к толпе людей, которые собрались на поминки, и открыл по ним огонь, после чего стремительно уехал. Непонятны мотивы преступника. Сейчас полиция ведет его активные поиски. По словам шерифа, в тот момент, когда неизвестный проезжал мимо на автомобиле и начал стрелять, на месте находилось около 50 человек.  

# Стрельба в США # Фотофакт

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