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Жителям Индии не хватает воды, в некоторых районах её нет уже неделю

18 мая 2022 08:14
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Новости Индии. В задыхающейся от аномальной жары Индии возникла новая серьезная проблема – нехватка воды. В некоторых районах и даже в столице она отсутствует уже неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителям Индии не хватает воды, в некоторых районах её нет уже неделю-1

Остатки спасительной влаги местные жители вынуждены хранить под замком и употреблять очень экономно. Возле редких насосов собираются очереди из желающих пополнить водные запасы. Власти пытаются спасти ситуацию, отправляя в пострадавшие районы цистерны с питьевой водой. Но их не хватает. Это при том, что температура воздуха в стране часто приближается к отметке в 50 градусов. И, по прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится как минимум до конца недели.

# Водоснабжение # Фотофакт

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