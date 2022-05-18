Жителям Индии не хватает воды, в некоторых районах её нет уже неделю

Новости Индии. В задыхающейся от аномальной жары Индии возникла новая серьезная проблема – нехватка воды. В некоторых районах и даже в столице она отсутствует уже неделю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остатки спасительной влаги местные жители вынуждены хранить под замком и употреблять очень экономно. Возле редких насосов собираются очереди из желающих пополнить водные запасы. Власти пытаются спасти ситуацию, отправляя в пострадавшие районы цистерны с питьевой водой. Но их не хватает. Это при том, что температура воздуха в стране часто приближается к отметке в 50 градусов. И, по прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится как минимум до конца недели.