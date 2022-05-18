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Генсекретари ШОС и ОДКБ проведут переговоры в Москве

18 мая 2022 06:36
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На повестке дня – региональная безопасность. Это станет главной темой на встрече генеральных секретарей ОДКБ и ШОС. Станислав Зась и Чжан Мин проведут 18 мая переговоры в Москве. Стороны обсудят ситуацию в зоне ответственности ОДКБ и регионе ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсекретари ШОС и ОДКБ проведут переговоры в Москве-1

Приоритетами сотрудничества сегодня являются взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом, а также поддержание безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Как ожидается, Чжан Мин и Станислав Зась коснутся возможных перспектив расширения взаимного участия в мероприятиях, проводимых обеими международными организациями.

# Международное сотрудничество # Станислав Зась # Чжан Мин # Фотофакт

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