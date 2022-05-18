Генсекретари ШОС и ОДКБ проведут переговоры в Москве

На повестке дня – региональная безопасность. Это станет главной темой на встрече генеральных секретарей ОДКБ и ШОС. Станислав Зась и Чжан Мин проведут 18 мая переговоры в Москве. Стороны обсудят ситуацию в зоне ответственности ОДКБ и регионе ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.