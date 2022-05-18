Королева Великобритании спустилась в метро. В её честь в лондонской подземке появилась линия «Елизавета»

Новости Великобритании. Королева Великобритании спустилась в метро. В ее честь в лондонской подземке появилась линия «Елизавета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время из-за неважного самочувствия Королева редко покидает свой замок. Потому прибытие на открытие новой ветки у многих вызвало удивление. На церемонии она появилась в сопровождении своего сына Эдварда в ярко-желтом наряде. После официальных мероприятий Елизавета II попробовала пополнить транспортную карту и очень обрадовалась, когда узнала, что воспользоваться ей можно на всей линии.