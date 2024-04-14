Прямой эфир

Жительница Израиля об атаке Ирана: «Очень страшно, ситуация жуткая!»

14 апреля 2024 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 100 иранских беспилотников были перехвачены за пределами Израиля. Их сбивали над Иорданией и Сирией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атака продолжалась в течение 5 часов. Местные жители в шоке от произошедшего.

Жительница Израиля об атаке Ирана: «Очень страшно, ситуация жуткая!» -1

Сесиль Смуловиц, жительница Израиля из Иерусалима:
Конечно, очень страшно, ситуация жуткая. Иран – большая и могущественная страна. Мы надеемся, что израильская армия сможет выстоять и сделать то, что должна. Надеюсь, что в нашем регионе будет мир. Это всё, чего мы хотим.

МИД: Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе – подробности.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Представитель армии Израиля: Иран подтолкнул Ближний Восток к эскалации
14 апреля 2024 10:50

Представитель армии Израиля: Иран подтолкнул Ближний Восток к эскалации

МИД: Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе
14 апреля 2024 10:45

МИД: Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе

Иран атаковал Израиль – системы ПВО всю ночь сбивали ракеты
14 апреля 2024 07:39

Иран атаковал Израиль – системы ПВО всю ночь сбивали ракеты

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 12 метров
13 апреля 2024 17:15

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за сутки вырос до 12 метров

В США планируют отказаться от безвозмездной помощи Украине
13 апреля 2024 17:09

В США планируют отказаться от безвозмездной помощи Украине

Теплее всего в Афинах. На Балканах будет солнце и без осадков
13 апреля 2024 16:14

Теплее всего в Афинах. На Балканах будет солнце и без осадков

В турецкой Анталье сорвалась кабина фуникулера – один человек погиб
13 апреля 2024 14:34

В турецкой Анталье сорвалась кабина фуникулера – один человек погиб

Шольц назвал одно условие для разговора с Путиным
13 апреля 2024 14:20

Шольц назвал одно условие для разговора с Путиным

При обстреле ВСУ Токмака в Запорожье погибли 10 человек
13 апреля 2024 14:12

При обстреле ВСУ Токмака в Запорожье погибли 10 человек

Захарова прокомментировала слова японского дипломата в ООН о ядерной угрозе РФ
13 апреля 2024 13:55

Захарова прокомментировала слова японского дипломата в ООН о ядерной угрозе РФ

Число погибших в результате нападения на ТЦ в Сиднее растёт
13 апреля 2024 13:38

Число погибших в результате нападения на ТЦ в Сиднее растёт

Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям США
13 апреля 2024 12:48

Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям США