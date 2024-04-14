Жительница Израиля об атаке Ирана: «Очень страшно, ситуация жуткая!»

Более 100 иранских беспилотников были перехвачены за пределами Израиля. Их сбивали над Иорданией и Сирией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Атака продолжалась в течение 5 часов. Местные жители в шоке от произошедшего.

Сесиль Смуловиц, жительница Израиля из Иерусалима:

Конечно, очень страшно, ситуация жуткая. Иран – большая и могущественная страна. Мы надеемся, что израильская армия сможет выстоять и сделать то, что должна. Надеюсь, что в нашем регионе будет мир. Это всё, чего мы хотим.