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Иран атаковал Израиль – системы ПВО всю ночь сбивали ракеты

14 апреля 2024 07:39
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Иран минувшей ночью атаковал Израиль. 185 беспилотных летательных аппаратов, 110 ракет «земля-земля» и еще 36 крылатых были выпущены в направлении страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тегеране назвали это ответом на авиаудар Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семь офицеров КСИР. После сообщений об атаке Израиль привел в полную боевую готовность системы обороны и нападения ВВС. В небо была поднята авиация. Всю ночь системы ПВО сбивали ракеты. Вой сирен, грохот и вспышки взрывов не прекращались до самого утра. Атака продолжалась 5 часов.

Иран атаковал Израиль – системы ПВО всю ночь сбивали ракеты-1

Как заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, воздушная атака была отражена. В этом Израилю помогли США. Власти сообщают о перехвате более 99 % ракет и дронов. Израиль обвинил Иран в нарушении устава ООН и потребовал срочно созвать Совет безопасности организации. Заседание состоится вечером 14 апреля. При этом в Тегеране все обвинения отрицают, ссылаясь на статью 51 устава ООН о праве на самооборону.

На обострение обстановки на Ближнем Востоке мгновенно отреагировали во многих странах. Китай призвал международное сообщество приложить усилия для стабилизации ситуации. Американский лидер заявил, что участие США в конфликте ограничится помощью Израилю в отражении атаки. Ни о каких совместных наступательных операциях против Ирана не может быть речи. Канцлер Германии Шольц заявил, что Германия «твердо стоит на стороне Израиля», и обвинил Тегеран в безответственности. Осудили нападение на Израиль и во Франции.

# Нападение

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