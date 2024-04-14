Иран минувшей ночью атаковал Израиль. 185 беспилотных летательных аппаратов, 110 ракет «земля-земля» и еще 36 крылатых были выпущены в направлении страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Тегеране назвали это ответом на авиаудар Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семь офицеров КСИР. После сообщений об атаке Израиль привел в полную боевую готовность системы обороны и нападения ВВС. В небо была поднята авиация. Всю ночь системы ПВО сбивали ракеты. Вой сирен, грохот и вспышки взрывов не прекращались до самого утра. Атака продолжалась 5 часов.
Как заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, воздушная атака была отражена. В этом Израилю помогли США. Власти сообщают о перехвате более 99 % ракет и дронов. Израиль обвинил Иран в нарушении устава ООН и потребовал срочно созвать Совет безопасности организации. Заседание состоится вечером 14 апреля. При этом в Тегеране все обвинения отрицают, ссылаясь на статью 51 устава ООН о праве на самооборону.
На обострение обстановки на Ближнем Востоке мгновенно отреагировали во многих странах. Китай призвал международное сообщество приложить усилия для стабилизации ситуации. Американский лидер заявил, что участие США в конфликте ограничится помощью Израилю в отражении атаки. Ни о каких совместных наступательных операциях против Ирана не может быть речи. Канцлер Германии Шольц заявил, что Германия «твердо стоит на стороне Израиля», и обвинил Тегеран в безответственности. Осудили нападение на Израиль и во Франции.