Иран минувшей ночью атаковал Израиль. 185 беспилотных летательных аппаратов, 110 ракет «земля-земля» и еще 36 крылатых были выпущены в направлении страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тегеране назвали это ответом на авиаудар Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семь офицеров КСИР. После сообщений об атаке Израиль привел в полную боевую готовность системы обороны и нападения ВВС. В небо была поднята авиация. Всю ночь системы ПВО сбивали ракеты. Вой сирен, грохот и вспышки взрывов не прекращались до самого утра. Атака продолжалась 5 часов.