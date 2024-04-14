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Представитель армии Израиля: Иран подтолкнул Ближний Восток к эскалации

14 апреля 2024 10:50
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Иран заявил о завершении операции против Израиля. Однако также сообщил о готовности приступить к новым действиям по мере необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, минувшей ночью в направлении еврейского государства с территории Ирана было выпущено более 130 ракет и около 200 беспилотников. Операция Тегерана получила название «Исполненное обещание». Она стала ответом на авиаудар Израиля по Генеральному консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семь офицеров КСИР. В Израиле заявили об успешном отражении атак.

Представитель армии Израиля: Иран подтолкнул Ближний Восток к эскалации-1

Даниэль Хагари, представитель израильской армии:
Иран предпринял крупномасштабную скоординированную атаку на Израиль. Мы перехватили подавляющее большинство приближающихся ракет. Но Иран совершил очень серьезный поступок, подтолкнув Ближний Восток к эскалации. Мы делаем и будем делать все необходимое для защиты граждан Израиля.

Представитель армии Израиля: Иран подтолкнул Ближний Восток к эскалации-4

МИД: Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе – подробности.

Более 100 иранских беспилотников были перехвачены за пределами Израиля. Их сбивали над Иорданией и Сирией. Часть дронов уничтожили американские и британские истребители. Всю ночь системы ПВО сбивали ракеты. Вой сирен, грохот и вспышки взрывов не прекращались до самого утра.

# Международная политика

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