Представитель армии Израиля: Иран подтолкнул Ближний Восток к эскалации
Иран заявил о завершении операции против Израиля. Однако также сообщил о готовности приступить к новым действиям по мере необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, минувшей ночью в направлении еврейского государства с территории Ирана было выпущено более 130 ракет и около 200 беспилотников. Операция Тегерана получила название «Исполненное обещание». Она стала ответом на авиаудар Израиля по Генеральному консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семь офицеров КСИР. В Израиле заявили об успешном отражении атак.
Даниэль Хагари, представитель израильской армии:
Иран предпринял крупномасштабную скоординированную атаку на Израиль. Мы перехватили подавляющее большинство приближающихся ракет. Но Иран совершил очень серьезный поступок, подтолкнув Ближний Восток к эскалации. Мы делаем и будем делать все необходимое для защиты граждан Израиля.
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Более 100 иранских беспилотников были перехвачены за пределами Израиля. Их сбивали над Иорданией и Сирией. Часть дронов уничтожили американские и британские истребители. Всю ночь системы ПВО сбивали ракеты. Вой сирен, грохот и вспышки взрывов не прекращались до самого утра.