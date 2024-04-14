Представитель армии Израиля: Иран подтолкнул Ближний Восток к эскалации

Иран заявил о завершении операции против Израиля. Однако также сообщил о готовности приступить к новым действиям по мере необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, минувшей ночью в направлении еврейского государства с территории Ирана было выпущено более 130 ракет и около 200 беспилотников. Операция Тегерана получила название «Исполненное обещание». Она стала ответом на авиаудар Израиля по Генеральному консульству Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семь офицеров КСИР. В Израиле заявили об успешном отражении атак.