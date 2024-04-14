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МИД: Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе

14 апреля 2024 10:45
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Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе. В МИД нашей страны выразили приверженность мирному урегулированию конфликта и призвали все мировое сообщество принять меры для безотлагательной стабилизации обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД: Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе-1

Нашим соотечественникам, планирующим поездки в регион, рекомендуют учитывать ситуацию и отслеживать официальные уведомления о введении ограничений на использование воздушного пространства ряда стран и приостановке работы аэропортов.

МИД: Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе-4

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# Международная политика

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