МИД: Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе

Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе. В МИД нашей страны выразили приверженность мирному урегулированию конфликта и призвали все мировое сообщество принять меры для безотлагательной стабилизации обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нашим соотечественникам, планирующим поездки в регион, рекомендуют учитывать ситуацию и отслеживать официальные уведомления о введении ограничений на использование воздушного пространства ряда стран и приостановке работы аэропортов.
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