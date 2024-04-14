МИД: Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе

Беларусь глубоко обеспокоена эскалацией ситуации в Ближневосточном регионе. В МИД нашей страны выразили приверженность мирному урегулированию конфликта и призвали все мировое сообщество принять меры для безотлагательной стабилизации обстановки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.