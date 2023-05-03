Прямой эфир

Жительница Абу-Даби обучает соколиной охоте. Вот почему она выбрала такое занятие

03 мая 2023 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На рассвете Айша Аль-Мансури едет на машине вглубь пустыни Абу-Даби вместе со своими соколами и дочерью. Малышке девять. Ей мама преподает все тонкости традиционного для этих мест вида спорта и учит своих соколов, как искать добычу.  

Жительница Абу-Даби обучает соколиной охоте. Вот почему она выбрала такое занятие-1

Практика соколиной охоты была частью того, что сейчас является Объединенными Арабскими Эмиратами на протяжении тысячелетий, поскольку бедуины использовали соколов для охоты за едой. Айша всему научилась у своего отца, а дочь к охоте пристрастилась уже в годовалом возрасте.  

Жительница Абу-Даби обучает соколиной охоте. Вот почему она выбрала такое занятие-4

Айша Аль-Мансури, жительница Абу-Даби:  
Я начала заниматься этим видом спорта не по своему выбору. Это было из-за моей любви к отцу. Я сопровождала его в пустыне, потом полюбила этот вид спорта. Так что я изучила его и получила всю информацию. Отец был с опытом только в местных соколах. Что касается лаймовых соколов, эту информацию я черпала из книг и интернета.  

Жительница Абу-Даби обучает соколиной охоте. Вот почему она выбрала такое занятие-7

Желая привлечь больше женщин к занятиям и сохранению этого хобби, Айша дает уроки соколиной охоты сотням жительниц Эмиратов и опубликовала об этом детскую книгу.  

# Реклама # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Огромные стаи птиц собрались на заливе возле Китая. Посмотрите на эти завораживающие кадры
03 мая 2023 11:37

Огромные стаи птиц собрались на заливе возле Китая. Посмотрите на эти завораживающие кадры

ЕК выделит дополнительные 1,5 млрд евро на боеприпасы для Украины
03 мая 2023 11:36

ЕК выделит дополнительные 1,5 млрд евро на боеприпасы для Украины

Зеленский поедет в Берлин 13 мая
03 мая 2023 11:04

Зеленский поедет в Берлин 13 мая