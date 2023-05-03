Жительница Абу-Даби обучает соколиной охоте. Вот почему она выбрала такое занятие

На рассвете Айша Аль-Мансури едет на машине вглубь пустыни Абу-Даби вместе со своими соколами и дочерью. Малышке девять. Ей мама преподает все тонкости традиционного для этих мест вида спорта и учит своих соколов, как искать добычу.

Практика соколиной охоты была частью того, что сейчас является Объединенными Арабскими Эмиратами на протяжении тысячелетий, поскольку бедуины использовали соколов для охоты за едой. Айша всему научилась у своего отца, а дочь к охоте пристрастилась уже в годовалом возрасте.

Айша Аль-Мансури, жительница Абу-Даби:

Я начала заниматься этим видом спорта не по своему выбору. Это было из-за моей любви к отцу. Я сопровождала его в пустыне, потом полюбила этот вид спорта. Так что я изучила его и получила всю информацию. Отец был с опытом только в местных соколах. Что касается лаймовых соколов, эту информацию я черпала из книг и интернета.