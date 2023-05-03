Огромные стаи птиц собрались на заливе возле Китая. Посмотрите на эти завораживающие кадры

Завораживающие кадры из Китая. Каждую весну в Инкоу собираются бесчисленные перелетные птицы. Это влечет в регион множество туристов. Не упускают возможность сделать свой лучший кадр фотомастера.

Ли Джуньон, фотограф:

Я фотографировал птичью волну более 10 лет и обнаружил, что она действительно великолепна. Редкие птицы очень разборчивы, чувствительны к окружающей среде, но многие виды живут и размножаются на заболоченных территориях в Инкоу.